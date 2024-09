Una funcionària va demanar un augment perquè el seu marit fa la mateixa feina i cobra més

Andorra la VellaUna funcionària demanava a Govern una indemnització de 54.552 euros per una suposada discriminació salarial respecte al seu marit. Tots dos tenen el mateix lloc de treball i, segons ella, les tasques que tots dos havien desenvolupat eren idèntiques i no es justificava la diferència retributiva existent entre ells. La dona instava l’equiparació del seu salari amb el del seu cònjuge, amb efectes retroactius ja que considerava que les tasques que tots dos havien tingut encomanades eren les mateixes. Reclamava una “indemnització pel suposat tracte discriminatori en matèria salarial respecte del seu espòs, durant els 25 anys de durada de la relació laboral, invocant el principi d’igualtat de tracte que proclama la Llei 13/2019, de 15 de febrer, per a la igualtat de tracte i la no-discriminació”.

L’administració va rebutjar la petició indicant que “percebien la mateixa base retributiva i complement de lloc, de manera que les referides diferències retributives obeïen al complement de millora, ja que aquells havien obtingut avaluacions diferents, així com a l’aplicació de l’IPC i dels complements d’antiguitat generats abans de la Llei de la funció pública”.

La dona va fer una primera reclamació que l’administració va rebutjar per aquests arguments. Quan ha portat la mateixa demanda a la Batllia anys després se li rebutja perquè s’entén que va acceptar la primera decisió ja que no va recórrer.