El Funibus connecta la vila amb el Funicamp per facilitar l'accés a Grandvalira

Andorra la VellaEl Funicamp ha obert avui les portes per connectar la vila d’Encamp amb els camps de neu de Grandvalira durant la temporada d’esquí i d’activitats d’hivern.

A més, com cada any, la posada en funcionament del giny s’acompanya del Funibus, el servei gratuït de transport per a residents i turistes, i la disposició de places d’aparcament gratuïtes per a esquiadors. Tanmateix, es procedeix a l’obertura de l’oficina de Turisme del Funicamp, que estarà operativa de les 9:00 a les 17:30 h.

Pel que fa al Funibus, està disponible per a qualsevol ciutadà o visitant, sigui o no esquiador, i l’objectiu és connectar diferents punts de la vila amb el Funicamp, fent que Encamp esdevingui també peu de pistes.

El servei estarà operatiu durant tots els dies de la setmana fins a final de temporada, sempre que el Funicamp estigui en funcionament. Les parades van des de Prada de Moles fins al giny (fent un recorregut circular) i estan marcades amb una senyalització específica. L’horari és de les 8:30 a les 18:00, amb una freqüència de pas d’aproximadament 15 minuts.

Aparcament gratuït per als esquiadors amb unes 200 places disponibles

Seguint amb la iniciativa endegada fa tres anys des de Reactivació Econòmica, i amb l’objectiu d’atraure esquiadors al centre d’Encamp, aquesta temporada també hi haurà unes 200 places d’aparcament gratuïtes en zones properes a les parades del Funibus. Concretament, als aparcaments de Prat de l’Areny, Arínsols, Prat de Baró Nou i Terres Primeres.

La gratuïtat d’aquestes places és de les 8:00 a les 23:59, ja que aquesta proposta horària permet als esquiadors gaudir de l’oferta de restauració i comercial de la parròquia un cop finalitzada la jornada d’esquí.

La resta d’aparcaments d’Encamp seguiran amb les mateixes condicions actuals, inclosa la primera mitja hora de gratuïtat. A excepció de l’aparcament del Funicamp, que té una tarifa especial durant l’hivern de 8:00 a 20:00 de 6 euros.

Per fer ús de les places gratuïtes, els esquiadors han de demanar el val de descompte a les oficines de Turisme del Funicamp o d’Encamp presentant el forfet de Grandvalira abans de retirar el seu vehicle de l’aparcament.