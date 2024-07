Gabriel Rufián opina que amb les mesures de PP i VOX la selecció espanyola "no empataria ni amb Andorra"

Andorra la VellaEl polític català Gabriel Rufián, portaveu d’ERC al Congrés, ha fet unes declaracions polèmiques aquest dijous sobre la immigració a Espanya, aprofitant el bon moment de la selecció espanyola a l’Eurocopa d’Alemanya. “Si s’apliquessin les lleis que volen PP i Vox, els dos millors de la selecció espanyola no estarien jugant i la selecció no empataria ni amb Andorra”, ha afirmat Rufián, referint-se a Nico Williams i Lamine Yamal, ambdós amb arrels estrangeres.

Rufián ha fet aquestes declaracions com a resposta a les propostes del PP i Vox per contenir la immigració. El portaveu parlamentari del PP, Miguel Tellado, va suggerir recentment que el Govern podria utilitzar les Forces Armades per impedir que els cayucos arribin a Espanya. Vox, en el seu programa electoral, defensa impulsar un bloqueig naval per evitar l’arribada massiva d’immigrants il·legals i assegurar la seva devolució immediata als ports més segurs dels països d’origen i trànsit.