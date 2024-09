Gairebé un any de presó per CBD

Andorra la VellaEl Tribunal Constitucional va rebutjar el recurs d'empara del jove resident condemnat per voler entrar al país amb 500 grams de cannabidiol (producte derivat el cànnabis que es venia a les botigues d'Andorra quan es va produir l'arrest). Així ho va avançar Digital Andorra.

El resident navarrès Adrián V. C. reclamava que l'alliberin després de més de deu mesos de presó provisional en espera de judici. Al·legava al TC que no hi ha risc de fuga abans del judici perquè vol quedar-se a Andorra, no hi ha risc de destrucció de proves ja que 'la prova' va ser comissada per la policia a la frontera en el moment de l'arrest i la seva llibertat no suposa cap perill per a la seguretat ciutadana. Porta a la Comella en presó provisional des de l'octubre del 2023.

En els posicionaments de les diferents parts implicades destaca la Fiscalia que és qui acusa el jove d'un presumpte delicte major de tràfic de producte estupefaent haixix o de toxicitat similar en gran quantitat. El Ministeri Públic destaca que hi ha risc de fuga. Ho justifica perquè "és de nacionalitat espanyola" i llavors "la possibilitat de sostraure’s a l’acció de la Justícia és important, i probable, tenint en compte les penes aparellades al delicte pel qual està processat".

La fiscalia no comenta que, segons properes a la defensa, va oferir al jove una pena pactada que seria intercanviada només per una expulsió. A canvi, sortia immediatament de la presó on tot apunta que, com a mínim, s'acabarà passant un any. Adrián va rebutjar la petició perquè no només es considera innocent si no que vol continuar vivint a Andorra.

La part més paradoxal de la posició de la fiscalia és que "indica que el permís de residència i treball del recurrent és temporal i finalitza el 5 de setembre del 2024" per afirmar que "aquest no acredita actualment una ocupació laboral a Andorra". Aquest argument ha cridat l'atenció d'acusar el jove de no tenir actualment feina quan la fiscalia és qui ha fet que el jove porti tancat més de deu mesos a la presó amb la petita dificultat que suposa aquesta circumstància per mantenir una feina.