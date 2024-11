Gairebé dues-centes noves places de pàrquing a Andorra la Vella

Andorra la VellaAndorra la Vella lloga Can Rodes, propietat de la família Riberaygua, i l’espai, de deu mil metres quadrats, servirà per a aparcaments de cotxes, caravana i un espai per a les persones i les mascotes, segons recull RTVA. Està situat a l’Antic Camí Ral i el terreny es lloga per vint anys. Pel que fa als aparcaments, s’habilitaran 140 places de rotació de vehicles, cinc amb càrrega elèctrica, una trentena de pupil·latge de caravanes i una quinzena de rotació, és a dir, 190 places addicionals.

L’entrada per al pàrquing serà a la rotonda Borda Bastida a l’avinguda Santa Coloma. Es preveu que sigui un punt neuràlgic, per exemple en el cas dels Jocs dels Petits Estats i més esdeveniments futurs. D’aquesta manera, s’espera que se supleixi el tancament de l’aparcament de la Creu Roja, ja que la propietat ha manifestat que vol edificar.