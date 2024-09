Gasopas rebutja una taxa als vehicles dels turistes i recorda que hi ha 1,3 milions l'any al Pas

Andorra la VellaEl Pas de la Casa es troba 'alerta' davant la possible taxa als vehicles dels turistes que no pernoctin a Andorra. El responsable de Gasopas JesusLlanas recorda les dades del 2023 per mostrar l'impacte brutal que tindria implantar la vinyeta. El 2023, més de 360.000 francesos van passar un dia al Pas de la Casa. Si parlem de vehicles "transiten 1,3 milions a l'any". Gasopas és l'estació de servei més gran d'Andorra amb 42 màquines i mil plens cada dia. La immensa majoria dels clients són francesos que no pernocten.

El socialdemòcrata Jordi Font explica que de la idea de la vinyeta fa temps que se'n parla "perquè a la gent li agradaria fer com Suïssa perquè aquí estem acomplexats pel turisme de compres, però jo crec que (l'anunci) és un globus sonda. Aplicar una vinyeta per un sol dia seria una desgràcia".

El responsable de l'associació de comerciants Jean-Jacques Carrier no vol comentar la vinyeta perquè "no coneix" el projecte, però no li preveu un gran futur i assegura que "el seu esperit aparentment és la compensació per l'empremta mediambiental". Considera que aquest taxa hauria de ser pels quads, els 4×4 i les motos que van per la muntanya i contaminen.