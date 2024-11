González i Almeida es troben per idear sinergies entre capitals

Andorra la VellaEn el marc del “I Encuentro de Ciudades Iberoamericanas” que se celebra a Madrid aquests dies, el cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, es va reunir aquest dijous amb l’alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida. Martínez-Almeida i González van estar parlant de diplomàcia urbana i de com aquestes dues ciutats, capitals dels respectius estats, poden establir sinergies amb temes comuns.

En aquest sentit, els dos mandataris es van emplaçar a futures trobades per tal d’explorar la possibilitat de col·laboracions entre les dues capitals d’una manera més continua, a més de la possibilitat de crear una aliança juntament amb Lisboa per poder així establir complicitats entre les tres ciutats capitals dels països de la Península Ibèrica. Aquesta aliança podria abordar problemes comuns entre les tres ciutats així com cooperació en projectes estratègics.

Per la seva banda l’alcalde de Madrid va felicitat la corporació per la creació del programa Reviu, un programa amb moltes semblances al que des de la capital espanyola estan impulsant amb molt d’èxit per tal de posar pisos en desús al mercat de lloguer.

Van acompanyar el cònsol en aquesta trobada l’ambaixadora d’Andorra al Regne d’Espanya, Eva Descarrega, el conseller de finances d’Andorra la Vella, Joaquim Miró, i el secretari general Gilbert Blasi.