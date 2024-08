González diu que Andorra la Vella té marge per augmentar la població

Andorra la VellaL'estudi sobre la capacitat d'augment de població que té Andorra la Vella indica que encara hi ha marge per créixer i que no hi ha una situació crítica en aspectes fonamentals com la mobilitat amb embussos de trànsit o la separativa d'aigües. Les pròximes setmanes Andorra la Vella presentarà els estudis de càrrega al Govern. Des que es van rebre s'han estat analitzant internament des del comú per extreure'n les conclusions i revisar els resultats.

El cònsol major d'Andorra la Vella Sergi González ha explicat a Andorra Televisió que, "realment, dels punts crítics que tenim, la parròquia està bé, podem créixer més." Tot i que els estudis indiquen que encara es pot créixer, abans de fer-ho s'ha de decidir quin és el model de parròquia que es vol tenir. Per això, ha remarcat la importància de la moratòria que s'ha dut a terme i d'aplicar els resultats dels estudis a la modificació del pla d'urbanisme.