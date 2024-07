GosSOS vol potenciar les adopcions amb la prohibició de compravenda d'animals

Andorra la VellaEl nombre de gossos abandonats entre el juny de l'any passat i el mateix mes d'aquest any ha estat de 92. Paral·lelament, el nombre d'animals que han estat adoptats en el mateix període de temps ha estat de 90. Si es comparen aquestes dades amb el període 2022-2023 tenim que les entrades han disminuït aproximadament un 10% i les adopcions s'han mantingut. Segons les dades, es denota una preferència d'adopció pels gossos que són més joves, segons fonts de la direcció de GosSOS Andorra. "Creiem que a Andorra ha d'estar prohibida la compravenda d'animals de companyia", asseguren des de l'entitat perquè potenciaria l'adopció i reduiria de forma molt important els animals que es troben en els centres d'acollida.

Diversos són els motius pels quals els amos dels gossos decideixen portar-los a la gossera. La primera qüestió que destaquen des de GosSOS és per cessió per part del propietari. Hi ha persones o famílies que per motius de salut o de canvi de residència no poden continuar fent-se càrrec del seu gos i en fan la cessió a la canera. Des de l'ens admeten que és un procés molt dolorós, tant per a l'animal com per a les famílies. L'any 2023 va ser especialment alt el nombre casos que hi va haver. Per altra banda, es produeixen també entrades de gossos errants, és a dir, aquells que els diversos serveis de circulació dels comuns o bé els banders troben al carrer o a la muntanya i no tenen identificador, ni xip i, per tant, propietari a qui contactar. Finalment, amb menys freqüència, entren gossos en custòdia, és a dir, de persones que estan en un procés judicial o bé amb algun tipus d'incapacitat i no es poden fer càrrec de l'animal.

Per a poder mantenir i tenir una entitat funcional, GosSOS compta amb diversos tipus de voluntaris. Una quinzena de persones ajuden una o diverses vegades a la setmana o fins i tot diàriament. A banda, cada any passen centenars de persones a ajudar, moltes d'elles joves, de manera més esporàdica. La tasca de tots ells és molt important perquè col·laboren per passejar, fer jugar els gossos, milloren el seu estat anímic i inclús ajuden a fomentar la seva socialització. En aquest sentit, cal tenir en compte que com més contacte tinguin amb persones diferents, més preparats estaran per ser adoptats, assenyalen des de GosSOS.