Govern aprova el Codi deontològic del Centre Penitenciari per la celebració de la Mare de Déu del Remei

Andorra la VellaEl cap de Govern, Xavier Espot, i la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, han participat en els actes de celebració del dia de la patrona dels agents penitenciaris, la Mare de Déu del Remei. Els actes han tingut lloc aquest dijous i han començat amb una missa a l’església de Sant Esteve d’Andorra la Vella, seguida d'un acte institucional al Centre de Congressos de la capital. La jornada ha servit per reconèixer la “vocació de servei públic” i la “dimensió social” dels agents penitenciaris, segons han destacat Espot i Molné en els seus discursos.

Xavier Espot ha subratllat la importància del Centre Penitenciari, destacant la seva funció en l'aplicació de penes amb “rigor i humanitat” i el seu paper clau en la reinserció dels interns. Ha posat èmfasi en les polítiques de prevenció i els programes educatius i ocupacionals com a eines per oferir als reclusos “una segona oportunitat” per reintegrar-se a la societat.

D'altra banda, Ester Molné ha destacat que enguany s'ha completat un concurs per cobrir cinc places d'agent penitenciari i s'han nomenat dues agents de manera definitiva. A més, ha anunciat que el Consell de Ministres ha aprovat el Codi deontològic del Centre Penitenciari i que abans de finalitzar l'any es preveu aprovar el reglament d'especialitats. La ministra també ha ressaltat el paper fonamental dels tallers i programes per a la resocialització dels interns.

La jornada ha conclòs amb el reconeixement a diversos agents penitenciaris per la seva trajectòria, amb el lliurament de medalles institucionals en reconeixement a la seva col·laboració amb el cos.