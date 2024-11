Govern assumeix que no es pot lluitar contra la intel·ligència artificial a les escoles

Andorra la VellaCanvi de paradigma a les aules. El Govern assumeix que no es pot lluitar contra l'ús que fan els alumnes de la intel·ligència artificial a l'hora de fer els treballs, per aquest motiu l'executiu contempla donar unes noves eines als docents.

En aquest sentit, es canviarà el model d'avaluació, ja que no es mirarà de detectar si un estudiant ha utilitzat plataformes com el ChatGPT per fer una tasca, sinó que s'avaluarà que l'estudiant tingui esperit crític, capacitat d'analitzar o generar nous conceptes amb la utilització d'aquestes eines tecnològiques.

Així es desprèn del Pla integral per al bon ús de la tecnologia a l'educació que ha presentat aquest dimarts el Govern per adaptar-se al context actual de les tecnologies i per continuar enfortint l'ús de les noves tecnologies dins de la dimensió pedagògica. El pla està dotat de dotze accions que han de servir per millorar l'ús dels dispositius a les aules.