Govern calcula que ja ha estat netejat "el gran gruix" del carburant vessat

Andorra la VellaEl Govern calcula que "el gran gruix" del carburant que va anar a parar al riu Madriu arran del vessament d'un dipòsit de gasoil d'un edifici a la carretera d'Engolasters el dimarts de la setmana passada a la nit "ja ha estat capturat", si bé les tasques al riu continuen per poder captar el que encara hi pugui anar arribant. De fet, el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Guillem Casal, ha posat en relleu que es fa difícil determinar quan es podran donar per concloses aquestes tasques de sanejament de les aigües, tot i que ha admès que encara s'allargaran, de ben segur, "uns quants dies més".

Les feines que es duen a terme són de prevenció amb un dic per intentar que l'aigua ralentitzi per poder-la decantar i també per posar barreres. A més, es tenen dues empreses de neteja a la zona per poder anar captant l'hidrocarbur. De totes maneres, Casal ha manifestat que com demostren les sondes que hi ha a la zona de Borda Sabater "la situació ha millorat". En aquest sentit, ha manifestat que després d'un moment en què el vessament era més important, ja que el sòl es comporta "com una esponja" i, per tant, inicialment al principi l'arribada del carburant del riu es produeix d'una manera "més visible i més ràpida", posteriorment aquesta sortida és "més lenta i allargada en el temps".

El ministre també ha volgut puntualitzar que el dipòsit origen d'aquest vessament té una capacitat de 15.000 litres si bé es va omplir amb 4.400 fins arribar a la seva màxima capacitat i ha remarcat, tal com ja va fer dimecres passat, que es fa complicat saber la xifra exacta que ha anat a parar al riu, ja que el carburant està barrejat amb l'aigua i, per tant, cal fer el procés de separació per determinar la quantitat exacta.

El titular de Medi Ambient ha manifestat que malgrat "la principal preocupació" del Govern a hores d'ara és concloure les tasques de neteja del riu, paral·lelament va "evolucionant el procés de càrrec" per determinar les causes del vessament i els responsables i ha assegurat que l'executiu "depurarà responsabilitats".

També ha tornat a recordar que el vessament és de "dimensions considerables" i ha recordat les tasques dutes al riu i que han "funcionant molt bé malgrat les inclemències" meteorològiques, ja que les pluges han fet créixer el cabal del riu i, per tant, això ha dificultat certes maniobres com la decantació.