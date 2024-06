Govern canviarà el reglament del Parc d'Habitatge per donar cabuda als joves

Andorra la VellaGovern vol facilitar l’accés dels joves als pisos de preu assequible del parc públic d’habitatges. Segons RTVA, per això, es preveu modificar el reglament sobre les condicions d’accés als pisos del parc públic d’habitatge i preu assequible per ampliar-ne l’abast i donar-hi cabuda concretament als joves que viuen a casa dels seus pares i mares i no poden acreditar que destinen més d’un 30% dels ingressos a pagar el lloguer.

Aquesta iniciativa té com a objectiu permetre que les persones joves puguin desenvolupar el seu projecte de vida. També, el Govern ha destacat la importància de la igualtat de gènere i ha anunciat que es vol igualar la baixa de paternitat a la de maternitat a partir del 2025 de forma progressiva. A més, es volen adequar els permisos maternals i parentals en els casos de naixements prematurs, fent èmfasi en aquells nadons que han de romandre hospitalitzats.