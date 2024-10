Govern confirma que la fuita de gasoil al riu Madriu prové d'un edifici d'Escaldes

Escaldes-EngordanyAquest dimarts pel tomb de les 23:30 es va detectar la presència de gasoil al riu Madriu. En aquell moment, es van desplaçar fins al lloc dels fets diversos efectius del Cos de Bombers, de Medi Ambient i de Protecció Civil. Les primeres actuacions van consistir a posar una barrera inflable al riu que permetia que no s'estengués l'hidrocarbur. Guillem Casal, ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia i portaveu de l'executiu, ha informat aquest dimecres que ja s'ha detectat l'origen del vessament de gasoil: un edifici situat a l'inici de la carretera d'Engolasters que ahir va carregar una cisterna de gasoil de calefacció per a l'hivern. El vessament a l'aigua s'ha detectat concretament una mica més amunt del Pont de la Tosca, al tram final del riu Madriu.

Amb motiu de l'incident, Casal ha informat que s'ha obert una acta pertinent per part del Departament de Medi Ambient per esbrinar què ha passat al voltant del vessament i quines han estat les persones que tenen responsabilitat sobre la càrrega i descàrrega de l'hidrocarbur. Tanmateix, ha exposat que el tanc duia 4.400 litres del gasoil, "una quantitat important", en paraules del ministre. Encara es desconeix en quina part de l'edifici ha tingut lloc la fuita i, per tant, aquest fet impossibilita saber quina quantitat del líquid s'ha abocat a l'aigua, perquè inclús existeix la possibilitat que encara continuï el degoteig de l'hidrocarbur. Sí que es pot confirmar, però, que s'ha localitzat el gasoil a diferents punts del riu.

En conèixer l'abocament, Medi Ambient va posar-se, i continua, en contacte amb l'Agència Catalana de l'Aigua i amb la Federació de Caça i Pesca, encara que en els trams afectats, la pesca reglada no implica mort i, per tant, no hi hauria d'haver risc d'intoxicació. També FEDA va ser notificada de l'incident per tal que la turbina que produeix energia a la zona no continuï operativa amb l'objectiu que no contribueixi a dissoldre el component en l'aigua.

Les investigacions continuen i l'afectació és "important", segons Casal, tot i que encara s'ha d'avaluar l'abast global de la situació. El ministre també ha explicat que si la cisterna no disposava del 'segell' que certifica que ha passat els controls pertinents, la responsabilitat rau sobre l'operari perquè el reglament especifica com s'ha de dur a terme la càrrega i descàrrega del tanc a l'edifici per evitar aquest tipus de problemàtiques. Alhora, Casal ha demanat que les recàrregues de gasoil es facin amb les precaucions adients tenint en compte en l'època de l'any en la qual ens trobem.