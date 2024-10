Govern continua treballant per controlar l'hidrocarbur dels rius Madriu, Valira d'Orient i Gran Valira

Andorra la VellaEl ministre d’Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha informat que les tasques de control del vessament d'hidrocarbur al riu Madriu i Valira continuen en marxa. Casal ha assegurat que els sistemes de protecció han funcionat correctament i que s'han tornat a requerir empreses especialitzades per minimitzar l'impacte sobre el medi ambient. "Moltes gràcies a la feina que fan tots els equips tècnics", ha afegit.

Segons ha informat el Govern, el sistema de control i absorció instal·lat al Pont de la Tosca ha permès extreure part del gasoil vessat durant la nit de dimecres a dijous. A més, els comuns d’Escaldes-Engordany i Andorra la Vella han col·locat materials d’absorció en punts estratègics, com Caldea i el Lycée Comte de Foix.

Des de primera hora del matí, dues empreses especialitzades, Econet i Neida, han estat treballant al Pont de la Tosca. Han introduït un tub d’absorció dins del riu que permet separar l’hidrocarbur de l’aigua i retornar-la al riu. Aquestes operacions s'allargaran durant tota la jornada de dijous.

Tot i així, el ministre Casal ha advertit que encara hi ha gasoil que s'escapa, i actualment no s'ha identificat amb precisió el lloc exacte de la fuita, tot i que s'ha assenyalat un edifici situat a la carretera d'Engolasters com a possible origen.

A hores d’ara, la investigació continua en marxa. Ja s’ha obert un expedient tant a l’empresa distribuïdora del gasoil com a la comunitat de veïns per part de Seguretat Industrial i Medi Ambient. Com ha avançat el ministre portaveu, Guillem Casal, una de les parts més importants d’aquesta actuació serà el rescabament dels costos totals als responsables.

Cal recordar que l’origen del vessament d’hidrocarbur es deu a la recàrrega d’un tanc de gasoil de calefacció en un edifici situat a l’inici de la carretera d’Engolasters. El dipòsit va ser recarregat amb 4.400 litres de gasoil, i una gran part va acabar al riu, provocant una forta olor pel carrer que, segons s'espera, persistirà uns dies.