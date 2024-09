Govern podria contribuir amb els treballs comunals de l'estadi Joan Samarra

Andorra la VellaEls treballs de remodelació de l’Estadi Comunal Joan Samarra Vila, preparats per acollir les competicions dels Jocs dels Petits Estats d’Europa (JPEE), que se celebraran a Andorra entre el 26 i el 31 de maig de 2025, avancen favorablement. No obstant això, el Comú d’Andorra la Vella segueix reclamant suport financer al Ministeri d’Esports i al comitè organitzador, per tal de cobrir les despeses de rehabilitació, xifrades en 414.865 euros, segons l’últim Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA).

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha confirmat que el Govern està revisant el pressupost presentat pel Comú i estudiant com poden contribuir econòmicament. "Estem analitzant aquest pressupost per veure de quina manera podem col·laborar-hi econòmicament", ha declarat Bonell.

Les obres de millora inclouen la rehabilitació de les graderies i l’adequació dels accessos de l’estadi. La ministra ha subratllat que la col·laboració del Govern podria centrar-se en aquelles àrees relacionades amb la Federació Andorrana d’Atletisme (FAA). De fet, el Ministeri ja està preparant el pressupost per a l’any 2025, on es preveu destinar una partida específica per millorar les instal·lacions vinculades a la FAA.

Pel que fa a l'organització dels JPEE, Bonell ha explicat que el comitè organitzador continua treballant en la valoració de les infraestructures que acolliran les competicions, amb l'objectiu de garantir que totes les instal·lacions estiguin en condicions òptimes per a l'esdeveniment esportiu.

La polèmica sobre el Comitè Olímpic Andorrà

Durant la seva compareixença, la ministra també s’ha referit a la controvèrsia al voltant del Comitè Olímpic Andorrà (COA), arran de la suposada existència d’una ‘caixa B’. Bonell ha assegurat que el Govern audita regularment les aportacions que el COA rep, especialment en anys olímpics o durant la celebració dels JPEE. "Hi ha una auditoria per garantir que les despeses dels esportistes s’ajustin a les necessitats d’aquests esdeveniments", ha explicat.

Finalment, Bonell ha recordat que, com a entitat privada, el COA també està subjecte a les auditories necessàries i a l’obligació de presentar els comptes davant dels organismes pertinents.