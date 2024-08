Govern demana no viatjar al Líban

Andorra la VellaEl ministeri d’Afers Exteriors ha fet públic un comunicat on demana als ciutadans d’Andorra que no viatgin al Líban pel risc de problemes derivats de la situació d’incertesa en què es troba aquest país. També insta a què retornin aquells que es trobin en aquest país. La petició coincideix amb el mateix avís fet per diferents països. Els Estats Units, el Regne Unit i França es troben entre diversos països que han instat els seus ciutadans a abandonar el Líban mentre les creixents tensions a la regió generen temors d’una ampliació del conflicte al mig Orient. L’ambaixada dels Estats Units a Líban va demanar als ciutadans que reservin “qualsevol bitllet disponible”. El ministre d’Afers exteriors britànic, David Lammy, va dir que el seu missatge per als ciutadans britànics era “surtin ara”.

El comunicat d’Exteriors:

En la situació d’incertesa per la seguretat en què es troba el Líban, el Ministeri d’Afers Exteriors recomana als andorrans evitar viatjar a aquest país del Pròxim Orient i, en cas de trobar-s’hi, retornar com més aviat millor al Principat. Telèfon emergències consulars: 324292