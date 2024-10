Govern destina 421.612 euros a beques per 125 esportistes amb el programa ARA

Un total de 125 esportistes seran beneficiaris de les beques del programa d'Alt Rendiment d'Andorra (ARA), destinades a contribuir a la seva formació i desenvolupament en l'àmbit esportiu. Enguany, aquesta xifra s'incrementa en 37 becats més respecte a l'any anterior, tot i que la xifra final es redueix a 31 per set baixes durant l'any. Pel que fa a la nova iniciativa d'Esport-Estudi, 97 joves rebran ajuda en disciplines com el futbol, el bàsquet, la natació i el judo, a més de l'esquí.

El secretari d'Estat d'Esports, Alain Cabanes, ha revelat que en aquesta 19a edició es destinaran uns 421.612,50 euros, un increment de 45.291,50 euros respecte al curs anterior. A més, els ajuts per a serveis de nutricionistes, fisioterapeutes i altres necessitats dels esportistes ascendeixen a 142.000 euros, un augment de 42.000 euros en comparació amb la temporada passada. "Es tracta de l'import més alt destinat fins a la data. Això demostra la voluntat de Govern per donar el màxim suport als esportistes", ha destacat Cabanes.

Les beques s'adjudiquen en sis nivells: Elit, Pre-elit, Promeses, Joves promeses, Esports col·lectius i beques serveis, i es basen en els mèrits i esforços dels esportistes durant la temporada. La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha recordat que existeix un compromís amb la llei de l'esport per promoure l'esport d'alt nivell i per motivar els esportistes a assolir el seu màxim rendiment.

Durant l'anunci dels noms dels esportistes beneficiaris, Cabanes ha assenyalat que molts han pujat de categoria, incloent el muntanyista Max Palmitjavila i els nedadors Nàdia Tudó i Bernat Lomero. En total, s'han adjudicat 71 beques serveis, nou beques Joves promeses, 25 beques a esports individuals i nou a esports col·lectius de Promeses, entre d'altres.

Cabanes i Bonell han subratllat la importància de l'Esport-Estudi, considerat un "pas molt important" per acompanyar els esportistes d'alt rendiment. Bonell també ha comentat sobre les post-beques, un projecte que volen fer efectiu, per tal de valorar els mèrits dels esportistes d'elit retirats per a llocs de treball en l'administració pública.

D'altra banda, Bonell ha confirmat que el ministeri d'Esports té previst destinar 135.000 euros per a les millores de l'estadi Comunal Joan Samarra i Vila, a falta de l'aprovació pel Consell General.