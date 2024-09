Govern ha destinat més de 421.000 euros en projectes sanitaris entre el 2017 i 2024

Andorra la VellaL'Institut Garcia Cugat i l'empresa Ivascular no es va poder instaurar en el país per les "contraprestacions que tots dos requerien a petició de les mateixes empreses", ha explicat el Govern a través del butlletí del Consell General. Segons explica l'executiu, els dos projectes "implicaven una concessió, via adjudicació d'instal·lacions o terrenys a càrrec del Govern", i per això es va "descartar", han indicat. Aquesta és la resposta que ha donat el Govern a una bateria de preguntes formulades per la presidenta suplent i consellera general del grup parlamentari socialdemòcrata, Susanna Vela, al Govern relatives als ajuts en recerca i innovació biomèdica i biotecnològica del país.

D'altra banda, el Govern informa que ha atorgat entre el 2017 i el 2024 un total de 421.217,65 euros en ajuts per a projectes de recerca vinculats en l'àmbit de la salut. L'executiu explica que hi ha cinc línies d'ajuts destinades en recerca i innovació biomèdica i biotecnològica, que atorga pel ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats. Durant aquest període s'han publicat un total de 39 convocatòries amb una dotació global d'1,3 milions d'euros i s'han atorgat 421.217,65 euros a projectes de recerca vinculats amb l'àmbit de la salut.

També hi ha altres institucions que destinen partides per ajuts. Un exemple és Andorra Business, que atorga unes subvencions en què s'inclouen possibles serveis destinats a la recerca i la innovació. Segons l'executiu, aquesta institució va adjudicar entre el 2018 i el 2023 44.736,03 euros per a projectes de recerca i innovació per a cinc empreses del país de l'àmbit de la salut.

Vela també volia saber quin ha estat pressupost que el Govern ha destinat a la recerca i innovació biomèdica i biotecnològica des del 2017 desglossat per entitats. El Govern assenyala que pel Laboratori Nacional d'Epidemiologia, creat el 2020, es va arribar a una xifra de gairebé 700.000 euros per fer el seguiment de quaranta projectes de recerca i innovació en l'àmbit de la salut i la biomedicina. La Comissió d'Ètica de la Investigació (CEI) d'ençà que es va posar en funcionament el 2023, l'executiu hi ha destinat un total de 33.816 euros en dos anys per avaluar i validar els aspectes metodològics, ètics, legals i l'impacte social dels projectes de recerca clínica i biomèdica. Finalment, des de l'Àrea de Recerca del departament d'Ensenyament Superior, Recerca i Innovació Tecnològica del ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats ha destinat per a la recerca uns 2,8 milions d'euros d'àmbit general, és a dir, no s'assigna únicament a innovació biomèdica i biotecnològica.