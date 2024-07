Govern disposa dels resultats de l'estudi d'impacte de l'Acord d'Associació elaborat per AR+I

Andorra la VellaAndorra Recerca + Innovació (AR+I), de la mà del coordinador del grup d'anàlisi política, Yvan Lara, està compartint aquest dimarts al matí amb el Govern els resultats de l'anàlisi d'impacte de l'acord d'associació entre Andorra i la Unió Europea, un treball que s'ha dut a terme durant els darrers tres anys i que es presentarà públicament a la ciutadania a l'auditori del Centre de Formació Professional d'Aixovall a partir de les 19 hores.

Es tracta, doncs, de la primera vegada que els membres de l'executiu estan tenint coneixement dels resultats de l'estudi. Tal com va explicar dimecres el ministre portaveu, Guillem Casal, des del Govern s'espera que aquest treball sigui un instrument més d'informació per permetre conèixer de primera mà quin és l'abast de l'acord d'associació i quines són les conseqüències, tant negatives com positives, que tindrà per al país si finalment així ho decideix la població.

Es preveu que, a banda del Govern, els resultats també es comparteixin amb els representants dels partits polítics i dels grups parlamentaris abans de l'acte públic d'aquest dimarts a la tarda.