Govern endureix les sancions contra la 'Trampa del Fill' per protegir els llogaters

Andorra la VellaLa renovació automàtica dels contractes de lloguer des de fa cinc anys ha provocat que una part important dels habitatges de lloguer d'Andorra tinguin un preu que ha quedat molt lluny del que s'estan pagant pels arrendaments amb contractes de fa un parell d'anys. Això va provocar que alguns propietaris intentessin 'picaresques' per recuperar l'habitatge i tornar-lo a posar de lloguer a un preu molt més alt. El sistema més habitual és el conegut com 'la trampa del fill' on l'arrendador diu que ha de recuperar l'habitatge perquè l'ha d'ocupar algú de la família quan en realitat no és cert. Les associacions de defensa dels llogaters han denunciat aquesta pràctica diverses vegades i instaven a que es posessin mecanismes per erradicar-la.

La ministra de Conxita Marsol va explicar al maig que el Govern havia tramitat 42 denúncies relacionades amb la trampa del fill, aplicades per alguns propietaris per alliberar pisos llogats. Deu casos s'havien confirmat i es van aplicar multes de fins a 5.000 euros. La sanció, però era d'un import que no aturava aquesta pràctica. Amb els lloguers actuals, sortia a compte pagar la multa perquè en un any majoritàriament ja s'havia compensat. A més, la gran queixa es trobava en què el perjudicat (el llogater) no tenia cap compensació per haver estat víctima d'aquest engany.

La llei Òmnibus de Govern sobre l'habitatge inclou una sanció específica per als propietaris que utilitzin la trampa del fill. Concretament, els arrendadors que 'enganyin' amb la necessitat de recuperar el pis per a un familiar hauran de compensar als llogaters. Hauran de retornar l'equivalent a un any d'arrendament amb la xifra de l'últim mes pagat. A més, de pagar la multa per infracció greu o molt greu.