Govern impulsa 250.000 euros per rehabilitar la Borda Sabater

Andorra la VellaAmb l'objectiu de donar a conèixer el prat i la borda Sabater, el comú d'Escaldes-Engordany i el Govern han organitzat una trobada per donar a conèixer aquest espai emblemàtic considerat com la porta d'entrada a la Vall del Madriu-Perafita-Claror, declarada Patrimoni de la Humanitat per la Unesco, ara fa vint anys.

L'esdeveniment, obert a la ciutadania, ha servit per acostar aquest entorn únic a la població i promoure la seva preservació. Així doncs, es realitzarà una rehabilitació de l'espai on l'executiu pretén destinar uns 250.000 euros de la partida pressupostària de l'any vinent.

La cònsol major d'Escaldes-Engordany, Rosa Gili, ha obert els parlaments destacant la importància que el terreny que dona entrada a la vall sigui de titularitat pública i ha remarcat que el Madriu és una joia natural i patrimonial que cal preservar i protegir "des de la passió que tenim tots per aquesta muntanya".

Així mateix, ha valorat l'adquisició d'aquest terreny estratègic "que ens permet apropar la Vall a tothom independentment de la seva forma física". Gili també ha avançat que s'està treballant per publicar un concurs públic per dur a terme la restauració de la borda Sabater i que el comú hi destinarà una partida per l'any vinent amb l'esperança que el 2026 ja estigui rehabilitada.

Per la seva banda, el cap de Govern, Xavier Espot, ha assegurat que "des del Govern i el comú compartim la voluntat de protegir i posar en valor el patrimoni cultural i natural". En aquest sentit, Espot ha anunciat que "per poder portar a terme la rehabilitació de la borda, hem previst una partida al pressupost del 2025 de 250.000 euros".

El futur de la Borda

Aquesta borda, segons ha indicat el cap de Govern, esdevindrà l'espai d'entrada i de benvinguda a la Vall del Madriu-Perafita-Claror, per la parròquia d'Escaldes-Engordany, i un emplaçament per a la divulgació de la història i patrimoni natural de la Vall.

La trobada a la borda Sabater s'ha desenvolupat en un ambient lúdic i festiu en què s'han programat algunes accions culturals. En aquest sentit, els assistents han pogut conèixer i interactuar amb els dos paquetaires de l'Andorra dels anys trenta que han format part de l'espectacle i que, a més, han convidat els espectadors a resoldre algunes endevinalles clàssiques. Alhora, els participants en la trobada també s'han pogut fer fotografies al photocall rústic "Andorra d'antes" dissenyat per a l'ocasió.

Cal recordar que el prat i la borda Sabater, que en total tenen una superfície de 8.731,91 metres quadrats, van ser adquirits fa poc més d'un any per la corporació comunal i el Govern amb l'objectiu de contribuir a la protecció de l'entrada de la Vall del Madriu-Perafita-Claror i promoure la reconstrucció i rehabilitació del bé immoble. A més de respectant-ne les característiques i els valors patrimonials. Per aquest motiu, està previst treure a concurs la rehabilitació de la borda que està situada en aquest terreny.