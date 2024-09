Govern planteja una primera fase per a la despenalització de l'avortament abans de final de legislatura

Andorra la VellaEl ministre de Relacions Institucionals, Ladislau Baró, ha anunciat que a la fi de l'actual legislatura s'hauria d'haver assolit una primera fase sobre la despenalització de l'avortament al Principat. Tot i això, Baró ha advertit que és molt complicat que aquesta pràctica es pugui portar a terme al país.

Baró ha afirmat a RTVA que les instruccions rebudes des del Bisbat d'Urgell i des de Roma han estat clares: no és possible implementar l'avortament a Andorra sota les actuals circumstàncies. No obstant això, el ministre ha proposat un canvi de mentalitat sobre aquest tema: "Crec que cal canviar la filosofia. Ha d'haver-hi un plantejament que ens permeti avançar cap a la despenalització, alhora que s'han de fer esforços per garantir la protecció de la dona embarassada, tant si vol seguir amb l'embaràs com si opta per la interrupció."