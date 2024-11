Govern treballa en mesures de conciliació per revertir la baixa natalitat

Andorra la VellaL'Observatori de la Infància que elabora el Comitè Nacional d'Andorra per Unicef i el Grup de Sociologia d'Andorra Recerca + Innovació (AR+I) alertava aquest dimarts de l'índex de fecunditat actual d'Andorra (0,79), una taxa que se situa entre les més baixes del món i que només es veu superada per la de Corea del Sud (0,72).

El Govern, a través de la secretaria d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana, ja treballa des de fa temps en mesures per afavorir la conciliació familiar i intentar revertir aquesta tendència. Almenys així ho ha assegurat aquest dimecres el ministre portaveu, Guillem Casal, durant la roda de premsa posterior al consell de ministres.

Preguntat sobre les dades que l'AR+I feia públiques aquest dimarts, i tot i que no ha volgut donar massa detalls, Casal ha reconegut que el Govern "és sensible amb aquesta situació i la problemàtica que genera en la inversió de la piràmide geogràfica" i, per aquest motiu, des d'Igualtat i Participació Ciutadana "s'està treballant en diversos eixos per estudiar diferents possibilitats", com ara una major conciliació familiar o un equilibri entre les baixes de maternitat i paternitat. El ministre ha assegurat que a hores d'ara el treball està "bastant avançant" i que, de fet, es preveu una compareixença sobre aquesta temàtica en un futur proper.

Una altra de les problemàtiques que posava sobre la taula l'estudi era que un de cada deu menors té pensaments suïcides almenys dos cops a la setmana. En aquest sentit, el ministre portaveu ha recordat que a finals de setembre es va posar en marxa el telèfon 117, que està operatiu les 24 hores i que permet que "totes aquestes persones que estiguin passant un moment delicat s'hi puguin referir". Rere les trucades hi ha establerts uns protocols "molts clars" que permeten actuar ràpidament de la mà de professionals.

Més adreçat als joves, Casal també ha recordat l'existència del xat emocional, que té com a finalitat "la prevenció d'aquestes conductes" i que els joves "tinguin l'acompanyament necessari que es mereixen a través d'un professional". A la vegada, ha afegit que també s'està duent a terme una campanya "per trencar tabús i estigmes al voltant de les malalties de salut mental".