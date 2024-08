Els grans supermercats pressionen l'economia dels comerços andorrans

Andorra la VellaL’obertura dels supermercats Aldi i Bonpreu a la Seu d’Urgell ha generat inquietud entre els comerciants d’Andorra, que veuen aquestes noves superfícies com una possible amenaça per al sector de l’alimentació del país.

Tot i que encara és aviat per avaluar els efectes, molts consumidors andorrans ja visiten aquests establiments atrets per preus més baixos, especialment en productes no frescos.

Sempre que s’obre un gran competidor com aquestes grans multinacionals, l’afectació és important, perquè la quota de mercat al territori és la que és, i contra més varietat hi hagi per la gent per comprar, més perjudicial serà pel comerç d’Andorra ” Octavi Bardera Director d’operacions de Grup Pyrénées

Segons RTVA, els comerciants andorrans es veuen forçats a ajustar preus i millorar la seva oferta per mantenir la fidelitat dels clients, tot i els desafiaments com els alts costos dels lloguers. Els experts adverteixen que la competència podria provocar el tancament d’alguns operadors.

“El més important és saber perquè la gent del país té aquesta necessitat de baixar a Espanya, si és un tema de sortir, o de preu. Hem de treballar per això, per donar un sortit i un preu adequat a Andorra, per què la gent no tingui aquesta necessitat” declara Carlos Camaño, director d’operacions d’Hiper Andorra .