La gratuïtat del túnel del Cadí es gestionarà amb un nou portal web

Andorra la VellaEl Govern de la Generalitat ha aprovat aquest dimarts la modificació del Decret que regula els descomptes al Túnel del Cadí per a persones residents a l'Alt Urgell, la Cerdanya i el Berguedà. L'objectiu és millorar el sistema de la gratuïtat i facilitar la mobilitat local obligada en aquest àmbit, aplicant mesures encaminades a modernitzar i digitalitzar el sistema per garantir-ne un ús adequat. A més, s'inclou l’ampliació de supòsits per poder ser-ne beneficiari. Les mesures entraran en vigor dilluns vinent, 4 de novembre.

Les bonificacions, tal com recull Ràdio Seu, consisteixen en la gratuïtat del preu del peatge a motocicletes i turismes. Poden ser-ne beneficiàries, previ registre, les persones amb residència habitual en qualsevol dels municipis de les tres comarques que desenvolupen en aquest àmbit desplaçaments habituals de mobilitat obligada local (amb origen i destí en aquestes comarques).

Actualment, 22.000 persones residents al Berguedà, la Cerdanya i l’Alt Urgell són beneficiàries dels descomptes al túnel del Cadí. Un de cada 4 trànsits que registra diàriament el Túnel correspon a una persona resident, de manera que a l’entorn de 1.900 trànsits diaris se'ls aplica el 100% de descompte.

Canvi en el sistema de pagament

El sistema ara aprovat, que s’adaptarà progressivament, farà possible que la gestió de sol·licituds, acreditacions, registres i la renovació de documentació, així com de comunicació amb les persones usuàries, es dugui a terme mitjançant una nova plataforma web, que entrarà en funcionament el 31 de març de 2025. Mentre aquesta no estigui disponible, les persones usuàries seguiran efectuant qualsevol tràmit en relació amb el descompte per a residents a través dels canals actualment habilitats pels consells comarcals, on es mantindrà l’atenció presencial.

D'altra banda, per a beneficiar-se del descompte, les persones inscrites hauran de fer el pagament del peatge mitjançant el sistema dinàmic Via-T o mitjançant el telèfon mòbil (aplicació mòbil gratuïta Awai d’ús personal). Per a les persones que es donin d’alta, aquesta mesura serà aplicable des del 4 de novembre de 2024. Per a les persones ja inscrites que estan registrades amb targeta bancària, hi haurà un període de transició fins al 30 de juny de 2025. Per a l’aplicació del descompte, els beneficiaris hauran de notificar la numeració que facilita AWAI al Consell Comarcal corresponent.

La gratuïtat del peatge serà aplicable a fins a dos vehicles diferents per a cada resident (dues matrícules) i fins a quatre desplaçaments diaris per resident i mitjà de pagament.

Millora de la protecció de dades

Una de les novetat és que es millora la protecció de dades i se simplifica la documentació per acreditar la condició de beneficiari segons la finalitat del descompte. Així, ja no caldrà aportar el DNI, el certificat de l’Ajuntament corresponent d’estar al corrent de pagament dels impostos municipals o el certificat de l’entitat bancària emissora del mitjà de pagament dinàmic.

La documentació acreditativa del compliment dels requisits d’accés es renovarà cada tres anys. La persona beneficiària serà donada de baixa del sistema en el cas que ja no compleixi amb els requisits o si es detecta un ús inadequat del sistema.

Així mateix, es mantenen les condicions actuals per a beneficiar-se de la gratuïtat i se n’afegeixen dos supòsits: en cas de ser un professional liberal acollit/da a mútues col·legials que desenvolupa presencialment l’activitat econòmica a qualsevol del municipis de les tres comarques, o ser una persona de 67 anys o més que tingui assignat un centre d'atenció primària (CAP) a qualsevol dels municipis de les comarques de l'Alt Urgell, la Cerdanya o el Berguedà.

Migració obligada al nou sistema de pagament

Les persones actualment inscrites, que mantenen la condició de beneficiari segons la situació per la qual van accedir, tenen temps per aportar la matrícula/les del vehicle i migrar, si escau, a un mitjà de pagament dinàmic, fins al 30 de juny de 2025.