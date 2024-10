Un grup d'assessors projecta com serà Andorra la Vella en 2050

Andorra la VellaAndorra la Vella ja es planteja com serà el futur de la ciutat. Per això mateix el comú ha contractat una empresa d'assessorament que ajudi a projectar com es podria organitzar la capital en el 2050.

El cònsol d'Andorra la Vella, Sergi González, explica en paraules a RTVA que han contractat l'empresa encarregada de projectar Bilbao fa uns anys, i que també van participar en el projecte de Vitòria. Dues ciutats que representen un exemple de com un bon pla, executat amb paciència al llarg dels anys, pot canviar i revolucionar un nucli urbà.

González incideix en la idea que el nou model de parròquia ha de ser "eficient, crear comunitat, crear teixit i sentiment de pertinença". Destaca, per tant, la importància de crear aquest full de ruta que demana la ciutadania i que els grans canvis arribin amb control i planificació.

El projecte de la visió de la parròquia en 2050 durarà sis mesos i la diagnosi estarà distribuïda en tres fases.