Guia centrada en els col·lectius més vulnerables per la protecció de dades

Andorra la VellaAmb motiu del Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència envers les Dones, que es commemora el pròxim 25 de novembre, l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA), juntament amb l’Institut Andorrà de les Dones (IAD), i en col·laboració amb l’Agència Nacional de Ciberseguretat d’Andorra i l’Àrea de Delictes Tecnològics del Servei de Policia d’Andorra, ha elaborat una guia de protecció de dades i bones pràctiques en l’entorn digital.

Es tracta d’un document que aborda la privacitat i la seguretat en línia centrada en els col·lectius més vulnerables, com són alguns grups de dones, els i les menors d’edat, les persones grans i les persones LGTBIQ+.

La raó és que les noves tecnologies, malgrat els avantatges i beneficis evidents que presenten, també obren la porta a un seguit de males praxis que suposen un autèntic desafiament tècnic i jurídic en qüestions ètiques i de protecció de dades.

Per aquest motiu, tant l’APDA com l’IAD, pretenen que la guia serveixi com a referència a l’hora de promoure actuacions en un entorn digital segur, respectuós i inclusiu per a tota la societat.

Així mateix, es proposen exemples, de possibles delictes en línia (assetjament, violència, discriminació, etc.) i les respostes possibles, i es presenten diferents configuracions tècniques per a una navegació anònima, eines de bloqueig o supervisió adulta, entre altres. A més, es dedica un apartat a les plataformes de cites, ja que són un punt de discriminació i abús molt habitual i actual.

"L’era digital presenta nombrosos beneficis, però també ha fet aflorar bretxes en l’accés a la tecnologia, en la formació i l’aprenentatge, en la transmissió d’estereotips o en pràctiques abusives, en la violència i l’assetjament; reptes als quals hem de fer front des de diferents institucions de manera conjunta", considera la secretària general de l’IAD, Montserrat Ronchera. La cap de l’APDA, Resma Punjabi, per la seva banda, afirma que "’educació i formació en matèria de privacitat, seguretat digital i drets fonamentals són clau per construir una ciutadania digital responsable i respectuosa".