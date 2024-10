Petició d'Andorra SOS perquè es destinin més impostos a l'habitatge social

Andorra la VellaLa plataforma Habitatge Digne ha fet ressò d'un manifest d'Andorra SOS amb l'objectiu que els simpatitzants de la plataforma el signin i en el qual fan diverses peticions per abordar la problemàtica de l'habitatge a Andorra. Entre les seves demandes, destaca l'increment de la fiscalitat com una "eina al servei de l'urbanisme", que permeti destinar recursos a la construcció d'habitatge públic, equipaments i serveis d'interès general.

El manifest destaca la necessitat de limitar l'expansió urbanística amb criteris demogràfics rigorosos i impulsar un model de desenvolupament sostenible alineat amb l'Agenda 2030 de les Nacions Unides. Així mateix, s'insta a revisar el model actual d'inversió estrangera, dirigint-la cap a sectors específics que aportin beneficis al conjunt del país. Alhora se subratlla que l'ús irracional del sòl i l'especulació urbanística actual han portat a la vulneració del dret a un habitatge digne, tal com estableixen els articles 33 i 34 de la Constitució andorrana.

Finalment, la plataforma fa una crida a la responsabilitat ciutadana i institucional per revertir la situació, alertant que, si no s'actua amb urgència, Andorra pot quedar "desfigurada per sempre". També es demana la col·laboració de polítics, membres de la societat civil i professionals del sector per treballar conjuntament en la preservació del patrimoni andorrà i en la creació de solucions urbanístiques que garanteixin una qualitat de vida digna per a la població actual i per a les futures generacions.