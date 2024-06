Habitatge Digne incrementa la pressió sobre Govern per acabar amb la trampa del fill

Andorra la VellaLa plataforma per un Habitatge Digne ha tornat a dirigir-se a la ministra Conxita Marsol, un mes després de la reunió que van mantenir, per insistir novament en la necessitat d'acabar amb la trampa del fill. Tal com informa RTVA, des de la plataforma consideren que ja ha passat prou temps perquè la ministra i la resta del gabinet analitzin les seves propostes i donin una resposta.

Habitatge Digne exigeix a tota la classe política del país que reaccioni i aprovin mesures efectives per acabar amb aquesta problemàtica de la trampa del fill, a més de fer una nova crida als afectats perquè tots denunciïn els seus casos.