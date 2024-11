Habitatge Digne no descarta tornar als carrers

Andorra la Vella"De la llei òmnibus no esperem res de bo". Així de contundent ha estat el portaveu de la Coordinadora per l'Habitatge Digne a Andorra, Joan Ramon Crespo. Des de la plataforma no descarten tornar a sortir als carrers a manifestar-se per la problemàtica de l'habitatge que viu el país. De moment no hi ha res concret sobre la taula, però des de la Coordinadora asseguren que si la gent demana tornar a sortir en el carrer "estem bastant organitzats per si la gent vol sortir, puguem fer-ho, però encara no tenim res sobre la taula", ha explicat una de les membres de la Coordinadora, la Rebeca. Si la gent ho demanés, des del moviment han deixat la porta oberta en fer-ho, ja que "ens agradaria fer alguna cosa aquí a Andorra", ha afegit Rebeca. De fet, la Coordinadora té la intenció de participar en la manifestació que hi ha convocada a la Seu d'Urgell pel divendres 6 de desembre i aquest dimarts es reuniran en una assemblea oberta per organitzar-se. Així ho han explicat des del col·lectiu que aquest dissabte ha organitzat un acte per commemorar el primer aniversari del moviment per l'habitatge.