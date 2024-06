Habitatge Digne retreu a DA i Andorra Endavant la falta d'implicació en la trampa del fill

Andorra la VellaLa Coordinadora per un Habitatge Digne ha criticat Govern per no oferir un compromís ferm per evitar la trampa del fill, en la qual els propietaris d'un pis demanen fraudulentament als llogaters que els paguin per als seus fills. Tot i les promeses, el Govern no ha implementat els mecanismes necessaris per sancionar els incompliments i augmentar els mitjans per dur a terme inspeccions.

Segons RTVA, la plataforma també ha titllat l'actitud d'Andorra Endavant com a poc constructiva i l'actitud del PS i Concòrdia com a col·laborativa. Consideren que els grups parlamentaris han de treballar conjuntament per solucionar aquest problema.

L'executiu ha respost que ja s'han iniciat 10 expedients per incompliments i s'estan preparant modificacions legislatives. També ha informat que ha rebut catorze consultes entre novembre del 2023 i març d'enguany i que s'han incoat 8 expedients sancionadors des de juliol de l'any passat.