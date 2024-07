Habitatge s'implicarà en el projecte del Cedre en funció de la "disponibilitat pressupostària"

Andorra la VellaEl Govern ha d'acabar d'analitzar, en "base a la disponibilitat pressupostària" la implicació que pot tenir en el projecte de pisos socials del Cedre que el comú d'Andorra la Vella vol impulsar. Cal destacar, en aquest sentit, que aquesta mateixa setmana s'ha mantingut una reunió entre les dues parts per anar definint quina pot ser la implicació de l'executiu en el projecte. I la bona predisposició que el cònsol major, Sergi González, ha manifestat que hi ha per part del Govern l'ha transmès també el portaveu de l'executiu, Guillem Casal, que ha destacat en la roda de premsa posterior al consell de ministres que "és un projecte que encaixa o pot encaixar dins l'estratègia programàtica del Govern" i dins la col·laboració institucional.

D'aquesta manera, el portaveu de l'executiu ha manifestat que s'ha d'acabar d'analitzar aquesta disponibilitat pressupostària per veure de quin a manera el Govern hi pot participar en aquest projecte i ha recordat que l'executiu ja ha col·laborat amb altres administracions per tal d'impulsar propostes al voltant de l'habitatge i que, per tant, amb el comú d'Andorra la Vella es podria articular una cooperació similar.

Cal recordar que el comú ha presentat aquesta setmana a la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge l'avantprojecte de l'equip d'arquitectura guanyador del concurs per al disseny dels futurs pisos ubicats a la zona del Cedre, on es preveuen una trentena d'habitatges de tres, dues i una habitació. De manera paral·lela, des del comú estan treballant amb l'equip d'arquitectura per tancar els últims serrells del projecte i de manera paral·lela, també, s'està finalitzant la prospecció de l'estructura de l'edifici per saber en quin estat es troba.