HBO a dos euros tot l'any: L'estafa de la qual Ciberseguretat alerta

Andorra la VellaL'Agència Nacional de Ciberseguretat adverteix sobre una estafa fàcil d’identificar relacionada amb HBO Max. Els ciberdelinqüents envien correus electrònics fent-se passar per aquesta plataforma de streaming, oferint una subscripció per només 2 euros l'any. No obstant això, HBO Max ja no opera a Espanya des de finals de maig, ara és només "Max".

Els correus inclouen un enllaç a una pàgina falsa que simula el lloc web d’HBO Max. Si l'usuari introdueix les seves dades, se li cobrarà 27,45 euros cada 14 dies per un servei diferent. El lloc web de l'estafa ja està deshabilitat, però abans calia emplenar un qüestionari amb dades personals i bancàries. La recomanació final és no introduir dades bancàries en llocs sospitosos i recordar que HBO Max no opera a Espanya.