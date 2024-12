"Hem de deixar de veure la IA com una tecnologia i veure-la com un canvi en la manera de treballar"

Andorra la VellaCreand Crèdit Andorrà ha ofert la conferència ‘Intel·ligència Artificial i Mercats: Oportunitats i Reptes per al 2025’, a càrrec de David Macià Pérez, CFA, director d’Inversions i Estratègia de Mercats de Creand Asset Management, i Pau Garcia-Milà, co-CEO i cofundador de Founderz, i partner mundial de Microsoft en formació d’intel·ligència artificial. Aquesta conferència que s’emmarca dintre del cicle Talks, ha fet ple a la sala d’actes de l’edifici Creand, amb unes 200 persones.

Des de la perspectiva dels mercats financers, la intel·ligència artificial s’ha convertit en un factor que ha bifurcat el comportament de les cotitzacions de les empreses que estan relacionades amb ella i les que no. David Macià ha explicat aquest fenomen i ha fet èmfasi en el fet que “la intel·ligència artificial és molt potent, però estem encara en una fase inicial i és difícil saber quines empreses seran les guanyadores. Moltes aplicacions d’aquesta tecnologia estan encara per inventar. Tot i això, és molt probable que entre les guanyadores hi hagi algun dels set magnífics, ja que tenen la capacitat econòmica i computacional, la reputació i les dades per desenvolupar els models d’IA i les seves futures aplicacions”.

També ha afegit que “cal tenir cura del preu al qual es paga per invertir en algunes d’aquestes empreses”. I ha remarcat que “cal diversificar en subtemàtiques i en diverses empreses de cada una. Una opció és fer-ho també via mercats privats com el private equity o el venture capital, per exemple”.

El director d’Inversions de Creand Crèdit Andorrà ha parlat també sobre altres condicionants i tendències que podem esperar de les borses el 2025. Ha explicat que “A nivell més general, creiem que cal invertir en actius reals, ja que el gran enemic de l'inversor és la inflació. Però cal ser selectiu, perquè hi ha molta dispersió dins de la renda variable. Darrere dels índexs s'amaguen ja excel·lents oportunitats d’inversió a mitjà i llarg termini que podem aprofitar. Pensem també que l’entorn actual pressiona els tipus a llarg termini a l'alça i afavoreix al dòlar”. Ha conclòs la seva intervenció afirmant que “cal estar molt atents perquè hi haurà bones oportunitats durant l'any per invertir en bons actius a preus interessants”.

Per la seva banda, Pau Garcià-Milà ha presentat les dues cares de la intel·ligència artificial i ha seguit la seva intervenció amb una sessió pràctica on ha ensenyat com crear i llançar una start-up en pocs minuts i utilitzant eines d’IA. Com ell mateix ha explicat “la IA canvia cada cinc minuts i necessitem veure en què consisteix, tocar-la, i no tant parlar-ne. La IA pot tenir un impacte, tan bo com dolent. És important tenir-li respecte però no por”.

L’expert ha afegit que “la intel·ligència artificial ens ha de permetre tenir més temps per fer coses importants, per fer coses més humanes com pensar, per dedicar temps al que realment aporta valor. En definitiva, podem dir que la IA ens fa més humans”.

Des de Creand Crèdit Andorrà s’ofereixen aquestes sessions informatives de la mà d’experts, per posar a l’abast de les persones interessades l’anàlisi, les dades i el coneixement necessaris sobre l’actualitat dels mercats financers, així com generar debat entorn de les noves tendències. Amb aquestes activitats, el banc busca promoure l’educació financera, un pilar de la inclusió, amb l’objectiu que la societat tingui més informació per poder decidir sobre les seves inversions.

Pau Garcia-Milà

Pau Garcia-Milà és un emprenedor en sèrie i comunicador. Va fundar la seva primera empresa als 17 anys, que va ser adquirida posteriorment per Telefónica. El 2011 va ser nomenat Innovador de l'Any per la publicació del MIT TR-35, i és guanyador del premi FPdGI Princesa de Girona. És també fundador d'Ideafoster, consultora especialitzada en innovació disruptiva que el 2018 va ser adquirida per Canvia (empresa del grup Advent International), i de Founderz, una escola de negocis en línia no convencional. Paral·lelament, parla en conferències sobre innovació, èxit i fracàs i fa classe a ESADE on és part de l'equip del Màster en Digital Business.

David Macià

David Macià és llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Pompeu Fabra, i té la certificació CFA (Chartered Financial Analyst) des del 2006. S’incorpora al grup Creand el 2004 com a gestor de renda variable dels mandats de gestió discrecional i dels fons d’inversió especialitzats (renda variable americana, europea, japonesa i fons temàtics), una tasca que ja havia dut a terme abans a Bankpyme i Morgan Stanley. El 2011 passa a ser el responsable d’anàlisi i estratègia i s’encarrega de dissenyar i transmetre el posicionament de l’entitat pel que fa als mercats financers. El 2014 és nomenat director d’Inversions de Creand Asset Management, la societat gestora del grup a Andorra, un lloc des del qual coordina el posicionament del grup a escala global, tant pel que fa a gestió d’actius com a confecció de l’opinió en mercats financers.