"Hem de reduir la dependència energètica de l'exterior"

Prada de ConflentEl president de l'Empresa Familiar Andorrana (EFA), Daniel Armengol, ha defensat en una ponència que la globalització ha transformat l'economia mundial, aportant tant oportunitats com reptes, i ha afegit que en el context actual, "amb un retrocés d'aquest procés, el futur d'Andorra i les seves empreses dependrà de la seva capacitat d'adaptar-se als canvis i aprofitar les oportunitats que sorgeixen". I ha defensat que una bona estratègia de país hauria de passar per "un enfortiment de la identitat cultural i turística, reducció de la dependència externa en sectors clau com l'energia, millores en infraestructures per reduir el desenclavament, potenciar el comerç electrònic i fomentar la diversificació econòmica", ja que això seria "clau per assegurar un futur pròsper i sostenible del Principiat".

I en el cas concret de les empreses familiars, ha advocat per una acció que passi per "pensar en global i actuar en local" per fer front als canvis global i "construir una base sòlida a nivell local". "En aquest entorn dinàmic, l'èxit dependrà de la capacitat de les empreses per equilibrar les seves operacions globals amb un fort compromís amb les comunitats locals, aprofitant les oportunitats i gestionant els riscos amb estratègies ben definides", ha defensat el president de l'EFA.

"És responsabilitat de tots nosaltres, sectors econòmics i entitats públiques, com a membres de la societat andorrana, treballar junts per afrontar aquests reptes i aprofitar les oportunitats que la globalització ens ofereix", ha reivindicat Armengol, al mateix temps que ha assegurat que només d'aquesta manera es podrà garantir que Andorra "continuï sent un país dinàmic, resilient i capaç de prosperar en un món cada cop més interconnectat".

Josep Maria Mas

Al seu torn, el president de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis, Josep Maria Mas, ha apel·lat, també en una intervenció no presencial, a la unió de sector públic i privat per treballar de manera conjunta per "afrontar" els reptes que planteja la globalització i "aprofitar les oportunitats" que presenta. "Només així podrem garantir que Andorra continuï sent un país dinàmic, resilient i capaç de prosperar en un món cada cop més interconnectat", ha assegurat. Mas ha apostat per la diversificació, ja que "no només ens fa menys dependents d'un sol sector, sinó que també ens prepara millor per afrontar els reptes futurs de la globalització". També ha defensat que és necessari que en el marc de la captació de talent es garanteixi que els joves "rebin una educació de qualitat que els prepari per a les exigències del mercat laboral" i també ha reivindicat que cal "fomentar la implantació de noves tecnologies en tots els sectors econòmics", ja que ha afegit que "la creació d'un ecosistema digital robust i segur és imprescindible per promoure empreses tecnològiques i 'startups'".