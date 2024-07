La hidratació és clau per mantenir-se saludable durant els mesos de calor

La hidratació es converteix en una necessitat primordial per mantenir la nostra salut i benestar durant els mesos de calor. Quan les temperatures s'eleven, el nostre cos perd més aigua a través de la suor i és essencial reposar aquests líquids per evitar la deshidratació. Però mantenir-se hidratat no implica només beure aigua. També podem hidratar-nos consumint aliments rics en aigua com fruites i verdures que, alhora, també són font de vitamines, minerals i antioxidants essencials per al bon funcionament del nostre cos.

A la secció d’alimentació de Pyrénées Andorra disposem de productes frescos perquè els nostres clients duguin a terme una òptima hidratació. Un clar exemple el trobem amb la síndria que conté un 92% d’aigua i és rica en vitamines A i C. L’acompanya el meló amb 90% d’aigua i és ideal per emportar-te a la platja i anar menjant porcions mentre prenem el sol. El tomàquet és una altra fruita que aporta un 94% d’aigua i és perfecte per a sucs i amanides. La llista la completen el cogombre (95% d’aigua), l’enciam (96% d’aigua) i la taronja que a més d’hidratar, aporta vitamina C que reforça el sistema immunitari.

I si fem referència als beneficis de la hidratació, aquesta té múltiples beneficis per a la salut. En primer lloc, regula la temperatura corporal. Això vol dir que ingerir aigua ajuda a dissipar la calor a través de la suor. Alhora, una bona hidratació manté la pell saludable, ajuda a mantenir els nivells d’energia i reduir la fatiga i facilita el procés digestiu i prevé el restrenyiment.