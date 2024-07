Històries de butxaca

Un dels objectes que ben segur trobem dins la bossa de platja és un llibre. Els dies de sol sempre conviden a relaxar-se sota el para sol i deixar-se portar per una bona història. De fet, està comprovat que durant els dies de descans o vacances és quan els índexs de lectura augmenten i les editorials, coneixedores d’aquest fet, sempre tenen a punt la versió de butxaca per facilitar la vida al lector.

De fet, la Fnac Andorra disposa d’unes prestatgeries dedicades als llibres de butxaca. Una secció que més enllà de pensar en els lectors de platja o piscina pretén fomentar l'hàbit de la lectura i garantir que ningú perdi el plaer de llegir durant els dies d’estiu.

Els avantatges dels llibres de butxaca són molts. Per sobre de tot destaca la seva portabilitat. La seva lleugeresa i mida compacta els fa ideals per posar a la bossa de platja o motxilla sense ocupar gaire espai. Un altre factor a tenir en compte és l’àmplia gamma de gèneres i títols literaris que existeixen entre els llibres de butxaca i, finalment, el preu és un dels altres components clau. I és que aquest tipus de llibres acostumen a tenir un preu més econòmic que les edicions en tapa dura, cosa que els fa accessibles a tots els pressupostos.

Ara ja no hi ha excusa per no endinsar-se en una bona història i gaudir d’una bona lectura durant les pròximes setmanes.