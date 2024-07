Incidències en l'aplicació Mou-te dificulten la renovació dels tiquets caducats

Andorra la VellaFEDA ha informat que a primera hora del matí d'aquest dilluns s'ha detectat una incidència en el servidor que proveeix la informació d'abonaments i altres títols de transport públic a l'aplciació Mou-te, per la qual cosa a hores d'ara no es poden refrescar o renovar els tiquets caducats.

Des de la parapública encara es treballa per solucionar el problema i s'informa que "les persones que tinguin un títol de transport públic vàlid i no puguin fer-lo servir per la incidència de la plataforma de validació de caducitat que, hi podran accedir gratuïtament i de manera provisional fins que es resolgui la incidència".

A més a més, es posa en relleu que davant de qualsevol dubte o aclariment d'informació els interessants contactin amb l'equip de Mou-te a través del correu electrònic moute@fedasolucions.ad.