Indemnitzada una dona que va caure a Prat de la Creu

Andorra la VellaUna dona reclamava ser indemnitzada per les lesions sofertes a conseqüència de la caiguda que va a causa del mal estat de la voravia del carrer Prat de la Creu davant del número 83. Al·legava que la causa de l'accident era el defectuós estat de la voravia. Incidia en què el defecte que presentaven les rajoles no era mínim ni visible, ja que consistia en un enfonsament. Per tant, considerava el comú d'Andorra la Vella com a responsable únic dels danys derivats de la caiguda.

L'administració local s'oposava perquè en el lloc de la caiguda existia només un petit enfonsament del paviment. Defensava que no era suficient per ocasionar la caiguda d’un vianant que circuli amb el mínim d’atenció exigible. Se'n deriva que la dona no circulava amb la deguda atenció.

Constatació de la policia

La dona va procedir pocs minuts després de l’accident a sol·licitar la presència de la Policia. Els agents van constatar l’existència de tres rajoles en mal estat, en trobar-se més enfonsades que la resta. De la mateixa manera, l'afectada es va posar en contacte amb el Servei de Circulació Comunal, i va fer constar el fet de la caiguda i la causa com resulta del full d’incidències que el Comú va aportar tardanament.

La Justícia ha indicat que s’ha de considerar que els defectes que presentava el paviment en aquell indret eren susceptibles de donar lloc a la caiguda pel desnivell existent. Aquest fet compromet la responsabilitat administrativa del Comú. Es recorda que el comú ja va patir dus demandes similars per caigudes provocades per desperfectes en el mateix carrer.

També responsabilitza a la dona. Disposava per caminar de tota l’extensió de la vorera. Amb una deguda atenció hauria pogut evitar el punt que presentava un estat deficient, i així la caiguda no s’hagués produït.

Responsabilitat compartida

La responsabilitat, segons el Tribunal Superior, és compartida. El perjudici global de la dona "ascendeix a 7.172,32 €, del qual correspon respondre a l’Administració comunal en un 50%, de manera que la indemnització a satisfer per part d’aquesta s’ha de fixar en un total de 3.586,16 €".

La condemna per al comú serà abonada de forma solidària per la companyia d'assegurances que està contractada per a casos de demandes d'aquesta mena contra l'administració comunal.