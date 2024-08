Indignació amb l'allau de contrabandistes al Pas

Pas de la CasaEls veïns del Pas de la Casa es queixen perquè el contraban de tabac va en augment i el poble s'omple de contrabandistes fins el punt que hi ha moments en què hi ha més d'un centenar al poble. Lamenten la sensació d'inseguretat entre els residents del poble encampadà i els turistes. En els últims dies s'haurien vist cotxes amb vidres trencats a l'entrada del Pas des de França i això ha fet augmentar la sensació d'inseguretat. Els veïns, segons van explicar en declaracions a Andorra Televisió, creuen que tenir el poble ple de contrabandistes dóna mala imatge i perjudica el turisme.

El contraban, segons fonts properes al Pas, està protagonitzat pràcticament de forma exclusiva per gent que arriba de França, sovint indocumentada. Grups organitzats posen els diners perquè comprin el tabac i el passin cap a França. L'agost, amb altes temperatures, fa que sigui més senzill el pas de tabac per la muntanya. I l'agost és el mes amb millors condicions climatològiques per aquesta pràctica.

El comú d'Encamp va denunciar la situació que s'està vivint al Pas de la Casa per demanar més activitat policial que freni el contraban. Considera que la situació és preocupant. La implementació de patrulles mixtes amb policies andorrans i gendarmes francesos van derivar en una certa disminució durant un temps, però la situació s'ha tornat a disparar.