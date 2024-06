Indignació amb els pagesos per fer servir Andorra d'ostatge i incertesa de cara al tall de dilluns

Andorra la VellaL’anunci de Revolta Pagesa del tall durant 24 hores de la connexió entre Andorra i la Seu està provocant una reacció d’indignació entre bona part dels sectors econòmics, treballadors i ciutadans en general que durant 24 no podran anar o venir des d’Espanya. Múltiples fonts consultades coincideixen a criticar els pagesos catalans per utilitzar Andorra com a ostatge per exigir les seves reivindicacions.

Andorra fa d’ostatge perquè no té cap possibilitat de solucionar cap de les demandes dels agricultors. En aquest cas, la coordinació dels pagesos catalans i espanyols té com a objectiu tancar l’accés per carretera entre els dos països. Es reclamen una sèrie de millores per al sector en els dos països. El tall posa pressió a París i Madrid, però en el cas d’Andorra és una “víctima col·lateral”, segons un dels comerciants consultats.

La majoria de les persones consultades, de diferents sectors, han coincidit en què un tall de 24 hores de la connexió amb Espanya té uns efectes incerts. D’entrada, que passa amb els treballadors fronterers, encara que arribin abans de les deu del matí, que no poden tornar a la Seu fins a les 10 del matí de dimarts? Hi haurà turistes? Hi haurà subministrament de productes frescos en el comerç? Què passa amb el transport de viatgers? Hi haurà establiments que optaran per tancar? Que passa amb els ciutadans que tenen un vol o un viatge que necessita que siguin a Espanya demà? Aquests són alguns dels dubtes més repetits entre les fonts.

Un dels punts de coincidència, entre els sectors econòmics, és el fet que com el tancament es produeix en un moment de temporada baixa, i en dilluns, l’impacte serà molt menor. La indignació, però és generalitzada perquè és una acció que fa mal a tot un país que no pot fer res perquè els manifestants puguin obtenir les seves reivindicacions.