Influencer resident reconeix que alguns estranyen Espanya

Andorra la VellaL’Academia CryptoProfe està situada a Anyósi els seus propietaris són residents al Principat. Es va fundar el 2020 i es dedica a donar cursets per ensenyar a invertir en criptomonedes. Els propietaris van donar una entrevista on se’ls preguntava per Andorra i si tornarien a Espanya. Anuncien que diran el que “pocs” dels influencers que viuen a Andorra s’atreveixen a explicar.

A l’entrevista indiquen que van venir a Andorra “pels impostos” i que han trobat un bon ambient amb “persones emprenedores que hi viuen”. Però admet que “si abaixen els impostos” i “deixen de perseguir aquest sector que intenta crear llocs de treball i riquesa” segurament hi tornarien. Fa una lloança d’Espanya com a “país increïble”. Conclou que “és una llàstima que la gent estigui marxant”.

Com es defineix l’Academia CryptoProfe

CryptoProfe, segons la seva pròpia descripció, és “la unió de diferents experts del Món Crypto que tenen com a objectiu ensenyar d’una forma pròxima, senzilla i intuïtiva, tots els secrets que s’amaguen en les criptomonedes. El nostre objectiu és educar i transformar a un milió de persones en el mercat de les criptomonedes, el vehicle d’inversió més rendible de l’última dècada. Descobreix tot sobre les Criptomonedes, la Blockchain, Trading & Finances Descentralitzades. En els últims 10 anys, hem aprofitat els cicles alcistes de Bitcoin i volem transmetre el nostre mètode a les persones que vulguin convertir-se en professionals crypto. Més de 100.000 seguidors ja segueixen els nostres consells i fins a 2.500 alumnes han assistit als nostres seminaris.”