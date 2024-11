Informe desmenteix negligències en el suïcidi a la Comella

Andorra la VellaEl ministre portaveu Guillem Casal assegura que cap protocol va fallar en el cas del pres que es va suïcidar a la Comella. Així ho confirma en la roda de preguntes de la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.

Casal ha volgut, en primer lloc, traslladar el seu suport i condol per la família de la víctima, afirmant que és un tema que ha de tractar-se amb cautela i veracitat informativa.

El ministre explica que ja hi ha un informe amb les conclusions del cas i les possibles responsabilitats, i aquest exposa que no hi ha hagut negligència per part dels treballadors penitenciaris. També desmenteix taxativament cap intent de suïcidi per part d’aquesta persona en les hores o dies previs.

Casal clou, per tant, que res ha fallat en el cas d’un pres que s’ha suïcidat a la presó de la Comella. Recorda que en el passat, quan sí que s’han demostrat negligències, han actuat en conseqüència i depurat les responsabilitats pertinents.