Inhabiliten dos anys una educadora per deixar caure un nadó

Andorra la VellaUna educadora d'una guarderia va agafar un nadó per la mà un nadó de 15 mesos que es trobava en un matalàs. El va aixecar agafant-lo del braç i el va portar penjat dos metres i mig per deixar-lo caure des de l'alçada damunt d'un altre matalàs. El nadó va colpejar amb el front i el cap contra la paret de forma brusca. Li va posar un llençol a sobre, tapant-lo completament. El nadó va patir un hematoma localitzat a regió frontal, lleugerament desplaçat cap a la dreta, i una ferida al cap.

Se la va detenir, acusar i condemnar en un judici ràpid com autora responsable d’un delicte major de lesions doloses essent la víctima especialment vulnerable tenint en compte l’edat. Va ser condemnada a vuit mesos de presó provisional, condicionada a no tornar a entrar en contacte ni amb el nadó ni amb els pares. I també a la pena complementària d'inhabilitació per l'exercici de l'ofici de tenir cura d'infants per un període de dos anys.