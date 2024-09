Inicia l'Andorra Taste amb els països nòrdics com a protagonistes

Andorra la VellaAquest divendres ha arrencat la tercera edició de l'Andorra Taste, un esdeveniment que combinarà la millor gastronomia professional amb una festa oberta a tots els ciutadans. Organitzat pel grup GSR, la inauguració ha estat a càrrec del cap de Govern, Xavier Espot, i el ministre de Turisme, Jordi Torres. Segons Espot, “l'Andorra Taste és únic pel seu doble vessant: professional, amb un congrés gastronòmic, i popular, obert a tothom”.

Enguany, l'edició professional compta amb gairebé 500 congressistes presencials i més de 600 participants en línia de 29 països, destacant la presència internacional amb el 88% dels inscrits. L'esdeveniment se celebra entre el 18 i el 22 de setembre a Escaldes-Engordany, amb les sessions professionals del 18 al 20 de setembre a l’auditori Prat del Roure, i les activitats populars al carrer Prats del 20 al 22.

Els països nòrdics són els convidats d'honor d’aquesta edició, sota el lema “Altitud versus latitud”. Xefs de renom com Filip Gemzell (Suècia), Søren Selin (Dinamarca), Albert Franch i Luka Balac (Finlàndia), i Christopher Haatuft (Noruega) seran els encarregats de mostrar com la cuina nòrdica, coneguda per la seva autenticitat i sostenibilitat, comparteix valors amb la gastronomia d'alta muntanya d'Andorra.