La intel·ligència artificial i l'educació financera, els eixos de la nova temporada de L’espai de Creand Fundació

Andorra la VellaCreand Fundació inicia aquest mes de setembre una nova temporada d'activitats formatives i lúdiques en el marc del programa 'Envelliment saludable' que té lloc a L'espai, el centre social adreçat a persones de més de 60 anys. En aquesta edició, destaquen les iniciatives enfocades a noves tecnologies com el taller d'intel·ligència artificial, els de disseny i retoc fotogràfic i el de prevenció de riscos en les tecnologies de la informació i la comunicació.

La proposta per a aquesta nova temporada també inclou una sessió sobre educació financera, un taller per aprendre a treballar amb la banca en línia, així com dues sessions sobre consells per a l'autoprotecció a l'hivern i sobre urgències mèdiques.

Aquestes activitats formen part de l'àmplia oferta de cursos, tallers i xerrades relacionats amb les tecnologies de la informació i de la comunicació, les xarxes socials, la cultura i la salut, les rutes de senderisme, les visites a museus i la pràctica del golf, totes elles, activitats que cada any ofereix Creand Fundació per facilitar l'accés a la formació contínua i al benestar de les persones.

Francesca Ros, directora de Creand Fundació, destaca que "cada temporada fem una proposta acurada i meditada de formacions i activitats a partir de les necessitats i preferències dels usuaris de L'espai. Algunes de les propostes s'ofereixen de manera recurrent per la bona acceptació que tenen, però també busquem apropar a aquest col·lectiu temes d'avantguarda, ja que veiem que els usuaris són persones amb moltes inquietuds i que volen continuar formant-se en les noves tendències".

La Fundació ofereix periòdicament un ampli ventall d'activitats en el marc del programa 'Envelliment saludable' que complementa amb diverses propostes a través de la plataforma de formació virtual de L'espai.

Les inscripcions s'obren el dilluns 2 de setembre. Les persones interessades s'han d'inscriure a través del telèfon 86 80 25. Les places a les activitats presencials són limitades i s'adjudiquen per ordre d'inscripció. Aquestes iniciatives tenen lloc a L'espai, el centre social d'activitats i formació de Creand Fundació, situat a Escaldes-Engordany (c/ Josep Viladomat, 17, 1r).

Programa d'activitats per a les persones de més de 60 anys

Creand Fundació organitza aquestes activitats amb l'objectiu de posar a disposició de les persones de més de 60 anys eines que els permetin assolir més benestar. La finalitat última és fomentar la formació contínua i que puguin gaudir dels beneficis de les noves tecnologies, així com dels nous coneixements que van sorgint en àmbits com la salut, l'economia, la història i la cultura, entre d'altres.