Intent d'estafa amb una entrevista 'fake' a Puyol sobre per què viu a Andorra

Andorra la VellaCarles Puyol ha estat la nova víctima de suplantació d’identitat, igual que el copríncep episcopal i el cap de Govern, han simulat un article de RadioTelevisió Espanyola per fer creure que Puyol està a Andorra per obrir una start-up que consisteix en una aplicació que passes de tenir 250 euros a 8.000 jugant amb un robot.

L’entrevista falsa relata com l’excapità del Barça afirma que ha fugit d’Espanya perquè no accepten la seva startup on pots generar molts diners i convida als estafats a descarregar l’app.

Aquest fenomen s’està tornant habitual i la seva nomenclatura en anglès és un cas de ‘deepfake‘ com va ser més específicament el d’Espot o Vives, en canvi, aquí se simula una entrevista i no un vídeo com si era el cas del cap de Govern i el Copríncep.