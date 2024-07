Intent de furt a Barcelona a un youtuber resident

Andorra la VellaEl youtuber resident Salvilla, un dels creadors de contingut dedicats a publicar vídeo sobre el sector immobiliari i Andorra, ha publicat un vídeo en el qual feia una denúncia. Segons explica a través de les seves xarxes, es trobava pagant el tiquet del pàrquing de l'aeroport, a Barcelona, i mentre pagava ha entrat un marroquí al seu cotxe que ha estat a prop d'emportar-se diverses pertinences del youtuber. Mentre tenia lloc l'intent de furt, un altre cotxe que es trobava a la zona l'ha alertat de la presència d'un desconegut que es ficava al cotxe i això ha fet que no hi hagués conseqüències. En ser sorprès, l'individu ha dit que només estava mirant. Salvilla ha aprofitat l'ocasió per lamentar la situació d'Espanya i de Catalunya. Tanmateix, assegura que cada any que passa veu que empitjora l'escenari.