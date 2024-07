Intenten evitar que atropellin un home ebri i reacciona enfrontant-se a ells

Andorra la VellaUn home anava molt begut a la sortida d'una discoteca. Un altre home el va veure i, en constatar que tenia dificultats per coordinar i caminar, el va avisar que anés amb compte. Els cotxes estaven sortint de l'aparcament de la discoteca i el podien atropellar. L'home embriac va tenir una reacció violenta envers el que el volia ajudar. El va començar a insultar i amenaçar. Els porters de la discoteca el van fer fora de l'aparcament.

L'expulsat va decidir tornar moments després per anar a amenaçar. I en clar senyal de voler agredir-lo es va treure la camisa. Es va posar davant l'home que l'havia intentat ajudar i li va cridar "soy el rey de Andorra". La víctima li va donar un cop a la cara, amb la mà oberta, per apartar-lo. Va anar a buscar els vigilants de l'aparcament i quan va tornar l'home begut era a sobre d'un amic de la víctima per agredir-lo.

L'home begut es va inventar una història, absolutament incoherent, respecte que va esquivar 20 cops de puny i que hauria encaixat un, caient a terra i fent-lo sagnar.

La declaració del vigilant de la discoteca, que no tenia relació amb cap d'ells és que ni va haver-hi cop de puny, ni va caure a terra ni va sagnar.

El Tribunal Superior ha condemnat a l'home que volia ajudar al begut i que el va apartar per evitar ser agredir. L'ha considerat culpable de lesions doloses.